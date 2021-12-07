وسجل الهدف الوحيد لأسود الأطلس كريم البركاوي من ركلة جزاء 45 + 4 وذلك لحساب الجولة الثالثة من الدور الأول لحساب المجموعة الثالثة.

وتعرض لاعب منتخب السعودية علي حسن المجرشي للطرد بالدقيقة 79 بعد نيله الإنذار الثاني.

وبهذه النتيجة ودع المنتخب السعودي البطولة بعد تحقيقه نقطة واحدة فقط بالتعادل مع فلسطين في الجولة الثانية، أما المغرب الذي بلغ ربع النهائي بالعلامة الكاملة متصدراً للمجموعة سينظر ثاني المجموعة الرابعة إما الجزائر أو مصر.

لو يكتف فريق المدرب حسين عموتة بالتأهل متصدراً وبالعلامة التامة، بل لم تتلقَ شباك حارسيه، الأساسي أنس الزنيتي الذي خاض المباراتين الأوليين ضد فلسطين والأردن ولا الاحتياطي علي محمدي الذي خاض مباراة السعودية اليوم لأي هدف.