المساكني يشدد على تقارب المستوى بين تونس والجزائر من قبل beIN SPORTS December 17, 2021 17:20 0:59 دقيقة قال يوسف المساكني قائد منتخب تونس: "إنّ المباراة بمثابة ديربي بحكم المعرفة الجيدة لكلا المنتخبَين لبعضهما البعض"، مشيراً إلى أنه لا توجد أسبقيّة لأحد المنتخبين حتى على الورق. مقابلات يوسف المساكني كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 6:10 دقيقة الطالبي يأمل تتويج تونس بلقب كأس العرب 0:59 دقيقة المساكني يشدد على تقارب المستوى بين تونس والجزائر 1:16 دقيقة يويفا يجدد رفضه إقامة كأس العالم كل عامين 0:33 دقيقة إنتر يعلن إنهاء عقد إريكسن بالتراضي 1:54 دقيقة فيرشتابن يتسلم لقب بطولة العالم للفورمولا وان 19:01 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب التونسي 0:48 دقيقة محمد بن سليم رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات 16:33 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب الجزائري 1:33 دقيقة نقاط قوة الملف القطري لاستضافة كأس آسيا 2027 19:23 دقيقة تشيتشي في لقاء خاص مع beIN SPORTS