المساكني: "قدمنا أداءً رجولياً" من قبل beIN SPORTS December 15, 2021 18:34 1:11 دقيقة عبّر نجم المنتخب التونسي يوسف المساكني عن فرحته بالفوز على مصر وبلوغ نهائي بطولة كأس العرب مشيراً إلى أن المباراة كانت صعبة وقدّم فيها نسور قرطاج أداءً رجولياً. مقابلات منتخب تونس يوسف المساكني كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة مباراة قطر (0) والجزائر(0) – التغطية الخاصة 0:55 دقيقة كيروش: "المنتخب الأكثر حظاً حسم المباراة" 1:31 دقيقة منذر الكبيّر: لاعبونا تحدّوا الصعوبات 1:09 دقيقة فرجاني ساسي: "نستحق الفوز" 1:11 دقيقة المساكني: "قدمنا أداءً رجولياً" 1:52 دقيقة حنبعل: كان بإمكاننا الفوز في أي وقت من المباراة 2:11 دقيقة تونس تحسم قمتها مع مصر وتبلغ نهائي بطولة كأس العرب 0:36 دقيقة إصابة مودريتش ومارسيلو بـ"كوفيد-19" 2:41 دقيقة أغويرو يعتزل كرة القدم بسبب مشاكل في القلب 0:47 دقيقة أمين عام الكاف يدعو الكاميرون لمواصلة العمل الجاد