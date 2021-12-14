المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب الجزائري قبل لقاء منتخب قطر من قبل beIN SPORTS December 14, 2021 13:27 22:14 دقيقة المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب الجزائري قبل مواجهة نظيره القطري في نصف نهائي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™. مقابلات منتخب الجزائر كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ مجيد بوقرة -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة مخاوف من إمكانية تجميد موسم الدوري الإنكليزي 1:22 دقيقة إبراهيمي: المنتخب الجزائري جاهز لمواجهة العنابي 9:33 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر قبل مواجهة تونس 1:12 دقيقة المساكني يشيد بتنظيم قطر لكأس العرب 18:50 دقيقة الكبيّر: نعلم كل شيء عن منتخب مصر 0:46 دقيقة برشلونة: أغويرو سيفصح عن "مستقبله" الأربعاء 22:14 دقيقة المؤتمر الصحفي للمنتخب الجزائري قبل لقاء منتخب قطر 0:31 دقيقة منتخب اليمن للناشئين يتوج ببطولة غرب آسيا 0:31 دقيقة سينا: الضغط سيكون على يوفنتوس 0:36 دقيقة لويزاو يشيد بأياكس خصم بنفيكا في ثمن نهائي الأبطال