اللمسات الأخيرة قبل مواجهة المغرب والجزائر المرتقبة December 11, 2021 11:19 2:31 دقيقة أنهى منتخبا المغرب والجزائر تحضيراتِهما للمواجهة المثيرة والمرتقبة بينهما في ديربي مغاربي يحمل طابعاً خاصاً. تقارير إخبارية منتخب الجزائر المغرب كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة ليدز يحل ضيفاً على تشيلسي الذي يعاني دفاعياً 2:44 دقيقة جيرارد المدرب يعود إلى أنفيلد لمواجهة ليفربول 2:22 دقيقة مصر تختتم استعداداتها لمواجهة الأردن بغيابات مؤثرة 2:31 دقيقة اللمسات الأخيرة قبل لقاء المغرب والجزائر المرتقب 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 2:17 دقيقة فاطمة سامورا في حديث خاص لـ beIN SPORTS 1:09 دقيقة فان مارفيك يفسر أسباب هزيمة المنتخب الإماراتي 0:47 دقيقة علي مبخوت: "المنتخب القطري كان الأفضل" 1:09 دقيقة خوخي بوعلام: "كنا على أتم الاستعداد لهذه المباراة" 1:15 دقيقة فيليكس سانشيز يشيد باللاعبين وبالجماهير