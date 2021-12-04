وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن انتهاء المرحلة الأولى لبطاقة هيّا (بطاقة المشجع) لحضور مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™، وتتوجه بالشكر لجميع الجماهير حاملي بطاقة هيّا وللجهات المعنية التي ساهمت في إنجاح المرحلة الأولى من مشروع البطاقة.

وسيكون استخدام بطاقة هيّا (بطاقة المشجع) من الآن فصاعداً اختيارياً للجماهير الراغبة بحضور مباريات البطولة، على أن يكون إبراز التذكرة إجبارياً لدخول الاستاد، إضافة إلى إظهار الإطار الذهبي على تطبيق احتراز والذي يثبت تلقي اللقاح، أو تقديم نتيجة الفحص السلبية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً.

وأكد سامي الشمري، المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والإبداع في اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن انتهاء المرحلة الأولى الخاصة ببطاقة هيّا بعد 16 مباراة، أي نصف عدد المنافسات المقررة في البطولة.

وأضاف الشمري: "سيكون بمقدورنا مراجعة العملية الكاملة لمشروع بطاقة هيّا من خلال البيانات التي تمكّنا من جمعها أثناء هذه الفترة، مما يشكل إضافة قيّمة تسهم في الارتقاء بجاهزيتنا في طريق استعداداتنا لاستضافة كأس العالم بعد عام من الآن."

وتابع: "استفاد عدد كبير من حاملي البطاقة من المزايا التي اشتملت عليها، ومن ضمنها الاستخدام المجاني لوسائل النقل العام، ويسرنا تأكيد استمرار هذه الخدمة المجانية للفترة المتبقية من البطولة لحاملي بطاقة هيّا ".

يشار إلى أنه ما يزال يتعين على المشجعين من خارج قطر التسجيل على منصة بطاقة هيّا (بطاقة المشجع) للحصول على تصريح الدخول لقطر. ويتوفر مزيد من المعلومات عبر الرابط.