اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب تسلط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات من قبل beIN SPORTS December 12, 2021 18:44 3:49 دقيقة عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™مؤتمرا صحفيا سلّطت فيه الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات التي تعكس نجاح البطولة على مختلف الأصعدة إلى حدود دور الثمانية. تقارير إخبارية كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 3:49 دقيقة اللجنة المنظمة تؤكد نجاح البطولة على مختلف الأصعدة 3:03 دقيقة برشلونة يتعثر مجدداً ويتعادل مع مضيفه أوساسونا 0:48 دقيقة إعادة انتخاب الشيخ جوعان رئيساً للأولمبية القطرية 2:59 دقيقة قمّة ليل وليون تنتهي بالتعادل بلا أهداف 0:54 دقيقة نيويورك سيتي يتوّج بلقب الدوري الأميركي لكرة القدم 1:25 دقيقة المولوي يشدد على أهمية كأس العرب قبل المونديال 1:50 دقيقة الجاسم: "تمّ اختبار جاهزية ستة استادات مونديالية" 3:28 دقيقة باريس سان جيرمان يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات 3:36 دقيقة ريال وأتلتيكو في ديربي يعد بالإثارة 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™