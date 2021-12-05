اللجنة المنظمة تحتفل باليوم العالمي للمتطوعين من قبل beIN SPORTS December 5, 2021 18:22 3:38 دقيقة احتفلت اللجنة العليا للمشاريع والإرث بمتطوعي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ بالتزامن مع اليوم العالمي للمتطوعين. تقارير إخبارية اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة سانشيز يشدد على صعوبة المواجهة أمام العراق 3:38 دقيقة اللجنة المنظمة تحتفل باليوم العالمي للمتطوعين 0:40 دقيقة توتنهام ينتصر بالثلاثة 3:07 دقيقة مانشستر يونايتد يحقق انتصاره الأول مع مدربه الجديد 9:15 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لفان مارفيك مدرب الإمارات 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 1:02 دقيقة رين يستعيد الوصافة بخماسية في مرمى سانت إيتيان 0:54 دقيقة مدرب موريتانيا يتحدث عن أهمية البطولة لفريقه 1:44 دقيقة فاليريو يؤكد على ضرورة التركيز أمام موريتانيا 1:00 دقيقة إيفانكوفيتش: "مواجهة البحرين ستكون حاسمة"