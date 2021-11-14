اللجنة العليا تكشف النقاب عن تفاصيل إغلاق كورنيش الدوحة من قبل beIN SPORTS November 14, 2021 18:00 3:01 دقيقة تواصل اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عملها قبل موعد انطلاق بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™، حيث أقيم مؤتمر صحفي لوضع الجماهير في الصورة بخصوص إغلاق كورنيش الدوحة الذي سيتزامن مع البطولة. تقارير إخبارية اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة ميدفيديف يحقق فوزه الأول في البطولة الختامية 3:01 دقيقة اللجنة العليا تكشف النقاب عن تفاصيل إغلاق الكورنيش 3:00 دقيقة كرواتيا تقتنص الفوز من روسيا وتصعد إلى مونديال قطر 2:16 دقيقة سحب قرعة بطولة العالم للبادل في قطر 3:49 دقيقة عودة ماراثون بيروت بعد غياب بسبب كورونا 0:54 دقيقة دجوكوفيتش يتحدث عن حجم الضغوطات عليه 9:17 دقيقة ريميرو حارس سوسييداد: قادرون على المنافسة 2:36 دقيقة منتخب قطر ضيفاً على نظيره منتخب أذربيجان 1:05 دقيقة كرواتيا - روسيا مواجهة حاسمة لبلوغ مونديال قطر 2:59 دقيقة لقاء ناري في لشبونة بين البرتغال وصربيا