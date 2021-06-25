اكتملت اليوم الجمعة لائحة المنتخبات التي ستشارك في كأس العرب FIFA قطر 2021™.

وأكملت البحرين عقد المتأهلين إلى البطولة المنتظرة بفوزها على الكويت بهدفين دون رد الجمعة على "استاد خليفة الدولي" في الدوحة في آخر مباريات التصفيات المؤهلة للمسابقة الواعدة التي ستحتضنها قطر أواخر العام الحالي.

وسيواجه المنتخب البحريني نظيره القطري في افتتاح كأس العرب FIFA قطر 2021™.

وكانت منتخبات السودان وعمان وموريتانيا والأردن ولبنان وفلسطين قد ضمنت تواجدها في البطولة عبر بوابة التصفيات أيضاً.

في المقابل، تأهلت المنتخبات التسعة الأفضل ترتيبًا في التصنيف العالمي للفيفا مباشرة إلى دور المجموعات وهي تونس، الجزائر، المغرب، مصر، قطر المضيفة، السعودية، العراق، الإمارات، وسوريا.

وينظّم الاتحاد الدولي لكرة القدم مسابقة كأس العرب في قطر من 30 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأوّل/ديسمبر المقبلين بمشاركة 16 منتخباً.

نبارك للمنتخبات المتأهلة إلى دور المجموعات من بطولة #كأس_العرب 🏆



🇵🇸 🇱🇧 🇯🇴 🇴🇲 🇸🇩 🇲🇷 🇧🇭



إليكم مجموعات البطولة 👇🏼 pic.twitter.com/DCy5C0k0Ym — Road to 2022 (@roadto2022) June 25, 2021

وفيما يلي مجموعات كأس العرب FIFA قطر 2021™ :

المجموعة الأولى

- قطر

- العراق

- عمان

- البحرين

المجموعة الثانية

- تونس

- الإمارات

- سوريا

- موريتانيا

المجموعة الثالثة

- المغرب

- السعودية

- الأردن

- فلسطين

المجموعة الرابعة

- الجزائر

- مصر

- لبنان

- السودان