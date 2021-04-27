الكعبي: "كأس العرب خطوة هامة لإعداد المنتخب القطري" من قبل beIN SPORTS April 27, 2021 10:58 0:51 دقيقة قال المدير التنفيذي للمنتخبات الوطنية القطرية طلال الكعبي في تصريح لـbeIN SPORTS إن بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™، تمثّل خطوة هامة على طريق إعداد المنتخب القطري لاستضافة مونديال 2022. تقارير إخبارية منتخب قطر كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 3:32 دقيقة تشيلسي يسعى لتجنب أخطاء ليفربول أمام ريال مدريد 2:54 دقيقة الملكي يطمح لكسب الأسبقية على أرضه 4:40 دقيقة الخطيب: اللعب في كأس العرب بالنسبة لي كان حلما 4:43 دقيقة ميلان يصدم عشاقه ونابولي ثالثاً 2:21 دقيقة أنظار العرب تتجه إلى الدوحة قبل القرعة المنتظرة 1:39 دقيقة رئيس الاتحاد الآسيوي يتحدث عن كأس العرب 0:49 دقيقة شعلة أولمبياد طوكيو تواصل طوافها 1:34 دقيقة قرار الحضور الجماهيري في أولمبياد طوكيو سيبت قريبا 1:07 دقيقة توخيل ينتقد الصيغة الجديدة لدوري الأبطال 2:22 دقيقة إجماع على أهمية بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™