الكبيّر يعبّر عن فرحته بالتأهل ويشيد بأداء فريقه من قبل beIN SPORTS December 6, 2021 18:43 2:46 دقيقة عبّر منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي عن سعادته بالفوز على الإمارات وبلوغ نسور قرطاج ربع نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ مشيداً بأداء لاعبيه في المباراة. مقابلات منتخب تونس كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ منذر الكبير -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة إنفانتينو يؤكد فخر الفيفا بتبني بطولة كأس العرب 1:32 دقيقة حارس الإمارات: "قدمنا مباراة جيدة والقادم أفضل" 2:46 دقيقة الكبيّر يعبّر عن فرحته بالتأهل ويشيد بأداء فريقه 2:55 دقيقة تونس تفوز على الإمارات وتعبران معاً لربع النهائي 3:33 دقيقة موريتانيا تهزم سوريا والمنتخبان يودعان كأس العرب 1:03 دقيقة كبير مسؤولي البطولات في الفيفا يشيد بالملاعب 0:50 دقيقة بوقرة مدرب الجزائر يؤكد على قوة المواجهة أمام مصر 0:31 دقيقة إيفرتون يعلن إقالة مدير كرة القدم في النادي 5:36 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لفلسطين قبل مواجهة الأردن 9:20 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لعدنان حمد مدرب منتخب الأردن