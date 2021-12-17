الطالبي يأمل تتويج تونس بلقب كأس العرب من قبل beIN SPORTS December 17, 2021 20:15 6:10 دقيقة قال لاعب المنتخب التونسي منتصر الطالبي إنّ بلوغ الدور النهائي من البطولة كان مصدر سعادة كبيرة للمنتخب والجماهير التونسية معبراً عن عزيمة نسور قرطاج على التتويج باللقب العربي. مقابلات منتخب تونس كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 6:10 دقيقة الطالبي يأمل تتويج تونس بلقب كأس العرب 0:59 دقيقة المساكني يشدد على تقارب المستوى بين تونس والجزائر 1:16 دقيقة يويفا يجدد رفضه إقامة كأس العالم كل عامين 0:33 دقيقة إنتر يعلن إنهاء عقد إريكسن بالتراضي 1:54 دقيقة فيرشتابن يتسلم لقب بطولة العالم للفورمولا وان 19:01 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب التونسي 0:48 دقيقة محمد بن سليم رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات 16:33 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب الجزائري 1:33 دقيقة نقاط قوة الملف القطري لاستضافة كأس آسيا 2027 19:23 دقيقة تشيتشي في لقاء خاص مع beIN SPORTS