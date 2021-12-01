الشناوي: "أضعنا العديد من الفرص" من قبل beIN SPORTS December 1, 2021 17:47 0:46 دقيقة أكد حارس منتخب مصر محمد الشناوي بأن منتخب "الفراعنة" أضاع العديد من الفرص مشيداً بما قدمه المنتخب اللبناني في هذه المباراة. مقابلات المنتخب المصري محمد الشناوي كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة ويسترن سيدني يحقق انتصاره الأول 0:56 دقيقة أمرابط يأمل في تتويج أسود الأطلس بكأس العرب 0:38 دقيقة فيفا يطوّر طريقة جديدة لتحليل مباريات كرة القدم 3:12 دقيقة المنتخب الإماراتي يقتنص فوزاً صعباً من موريتانيا 2:03 دقيقة أسود الأطلس يستعدون لمواجهة الأردن 2:29 دقيقة المنتخب اللبناني يتأهب لمواجهة الجزائر 1:35 دقيقة منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة السودان 1:01 دقيقة المنتخب القطري يفوز على عمان ويبلغ ربع النهائي 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 9:17 دقيقة وقائع المؤتمر الصحافي لمدرب منتخب مصر كارلوس كيروش