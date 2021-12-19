السعادة تغمر الجماهير الجزائرية من قبل beIN SPORTS December 19, 2021 14:46 3:06 دقيقة عبّرت الجماهير الجزائرية عن قمّة سعادتها بالتتويج بكأس العرب لأول مرة في تاريخها، جاء هذا بعد تجاوز نسور قرطاج في نهائي مثير. تقارير إخبارية المنتخب الجزائري كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 3:30 دقيقة كتيبة بوقرة تنسج على منوال مجموعة بلماضي 1:30 دقيقة الجماهير التونسية تعبر عن فخرها بالمنتخب 3:06 دقيقة السعادة تغمر الجماهير الجزائرية 3:02 دقيقة احتفال رائع جمع اللاعبين الجزائريين بالجماهير 6:03 دقيقة الـ"كاف" يعقد اجتماعاً حاسماً عبر تقنية الفيديو 2:56 دقيقة قطر تؤكد جاهزيتها لاستضافة مونديال 2022 2:38 دقيقة أبرز أرقام وإحصائيات نهائي كأس العرب 0:36 دقيقة روبليف يفوز ببطولة أبوظبي الاستعراضيّة 1:17 دقيقة شامبيري يحقق الفوز على باريس سان جيرمان 1:02 دقيقة ليل يبلغ دور الـ32 من كأس فرنسا