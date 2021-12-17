الرباعي الذهبي لقيادة الجزائر إلى اللقب المنتظر December 17, 2021 20:43 2:21 دقيقة قدم لاعبو المنتخب الجزائري أداءً مميزاً في كأس العرب FIFA قطر ألفين وواحد وعشرين حيث لمع في صفوف محاربي الصحراء نجومٌ مثل بغداد بو نجاح يوسف بلايلي ياسين إبراهيمي والحارس ريس مبولحي. تقارير إخبارية منتخب الجزائر رايس مبولحي ياسين براهيمي بغداد بونجاح يوسف بلايلي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة تهنئة خاصة من نجوم باريس سان جيرمان للشعب القطري 1:43 دقيقة منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة قطر 1:56 دقيقة منتخب قطر يسعى لحصد المركز الثالث 2:21 دقيقة الرباعي الذهبي لقيادة الجزائر إلى اللقب المنتظر 2:18 دقيقة منتخب الجزائر يتطلع لختام مثالي في كأس العرب 3:05 دقيقة تونس تعوّل على نجومها لحسم النهائي أمام الجزائر 3:06 دقيقة منتخب تونس ينهي تحضيراته لمواجهة الجزائر 4:34 دقيقة آخر الأخبار قبل مباراة قطر ومصر 6:10 دقيقة الطالبي يأمل تتويج تونس بلقب كأس العرب 0:59 دقيقة المساكني يشدد على تقارب المستوى بين تونس والجزائر