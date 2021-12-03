الحالات التحكيمية الخاصة بمباراة سوريا وتونس December 3, 2021 23:13 4:20 دقيقة أشاد الخبير التحكيمي لقنواتنا جمال الغندور بطاقم تحكيم مباراة سوريا وتونس ضمن مسابقة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™. تقارير إخبارية منتخب سوريا منتخب تونس كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 1:02 دقيقة رانغنيك يكشف تواصل تشيلسي معه قبل مانشستر يونايتد 0:45 دقيقة علي مبخوت يشدد على قوة منتخب موريتانيا 0:49 دقيقة قمة خارج حدود التوقعات بين المغرب والأردن 2:29 دقيقة غسان معتوق يشيد بلاعبي منتخب سوريا 4:20 دقيقة الحالات التحكيمية الخاصة بمباراة سوريا وتونس 0:53 دقيقة خالد حاج عثمان: "طموحات منتخب سوريا سترتفع ولكن" 2:49 دقيقة منذر الكبير: منتخب تونس لم يكن محظوظاً أمام سوريا 4:24 دقيقة سوريا تصدم تونس وتخلط أوراق المجموعة الثانية 0:35 دقيقة ويسترن سيدني يحقق انتصاره الأول 0:56 دقيقة أمرابط يأمل في تتويج أسود الأطلس بكأس العرب