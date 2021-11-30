البهداري: "مواجهة المغرب تشكل تحدياً مهماً لنا" من قبل beIN SPORTS November 30, 2021 19:15 0:49 دقيقة صرّح عبد اللطيف البهداري لاعب المنتخب الفلسطيني خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبِق المواجهة المنتظرة أمام منتخب المغرب أن المباراة تشكل تحديا مهما لمنتخب الفدائي خصوصا أنها المباراة الافتتاحية في البطولة. المنتخب الفلسطيني كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة رئيس الاتحاد الكويتي يعبر عن إعجابه باستاد البيت 0:58 دقيقة عبد العزيز حاتم: "مباراة صعبة" 1:15 دقيقة سانشيز: خضنا مباراة قوية أمام منتخب جيد 0:49 دقيقة البهداري: "مواجهة المغرب تشكل تحدياً مهماً لنا" 1:12 دقيقة عموتة يشدد على الالتزام قبل مواجهة فلسطين 0:53 دقيقة الشّغيل فخور باللعب على ملاعب كأس العالم 4:06 دقيقة المنتخب القطري يستهل مشواره بالفوز على البحرين 30:48 دقيقة حفل افتتاح مبهر لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ 3:16 دقيقة إنفانتينو منبهر بإستاد البيت ويشيد بالتنظيم 4:39 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخب فلسطين