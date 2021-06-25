انضمّ المنتخب البحريني لركب المتأهلين إلى نهائيات مسابقة كأس العرب FIFA قطر 2021™، بعدما تخطّى عقبة نظيره الكويتي بهدفين نظيفين الجمعة في اللقاء الذي جمعهما على استاد خليفة الدولي ضمن الدور التمهيدي المؤهل للبطولة المرتقبة.

ووقّع علي حرم (74) وهاشم سيد عيسى (90+4) هدفي اللقاء.

وشهدت المواجهة مشاركة نجم الكرة الكويتية بدر المطوع الذي دوّن حضوره الدولي في المباراة رقم 185 ليصبح عميداً للاعبي العالم بعدما تجاوز المصري أحمد حسن (184).

والتحق المنتخب البحريني بالمجموعة الأولى التي تضمّ قطر والعراق وعمان.

وينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم مسابقة كأس العرب في قطر من 30 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأوّل/ديسمبر المقبلين.