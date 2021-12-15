مباراة مصر وتونس مباشر اليوم

مشاهدة مباراة تونس ومصر بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

نهاية الشوط الأول بين المنتخبين التونسي والمصري على استاد "974" المونديالي في راس أبوعبود بالتعادل السلبي.

مباراة تونس ومصر – كيفية المشاهدة

• مباراة تونس ومصر سيكون موعدك معها اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة تونس ومصر ستكون مذاعة عبر قناتي beIN SPORTS 1 و beIN SPORTS 2

• كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT و عبر الـ YouTube .

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