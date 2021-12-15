مشاهدة مباراة تونس ومصر بث مباشر اليوم على beIN SPORTS
نهاية الشوط الأول بين المنتخبين التونسي والمصري على استاد "974" المونديالي في راس أبوعبود بالتعادل السلبي.
مباراة تونس ومصر – كيفية المشاهدة
• مباراة تونس ومصر سيكون موعدك معها اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
• مواجهة تونس ومصر ستكون مذاعة عبر قناتي beIN SPORTS 1 و beIN SPORTS 2
• كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT و عبر الـ YouTube .
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