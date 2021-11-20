الاتحاد الموريتاني يقدم مدرب منتخبه الأول الجديد من قبل beIN SPORTS November 20, 2021 14:06 2:42 دقيقة وسط حضور إعلامي كبير، قدّم الاتحادُ الموريتاني لكرة القدم المدربَ الجديد للمنتخب الأول ديديـيه غوميز دا روزا، خلفا لمواطنه كورنتان مارتينس، الذي أقيل من منصبه في تشرين الول/أكتوبر الماضي. تقارير إخبارية كأس العرب FIFA قطر 2021™ منتخب موريتانيا -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة سيدات إسبانيا يتوجن بلقب بطولة العالم للبادل 0:24 دقيقة حرمان لايبزيغ من جماهيره على ملعبه 3:16 دقيقة تشيلسي يضرب بقوة ويُسقط مضيفه ليستر سيتي 2:42 دقيقة الاتحاد الموريتاني يقدم مدرب منتخبه الأول الجديد 2:22 دقيقة أجمل اللقطات من مباريات السبت في الـ"NBA" 3:51 دقيقة بوتاس الأسرع في التجارب الحرة الثالثة 0:30 دقيقة مباراة برشلونة وإسبانيول - التغطية الخاصة 2:42 دقيقة تشافي يتأهب لقيادة برشلونة للمرة الأولى 0:37 دقيقة سولشار: يونايتد استغل التوقف الدولي بشكل إيجابي 2:49 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ليفربول وأرسنال