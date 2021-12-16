الإصابة تحرم المدافع التونسي ياسين مرياح من المشاركة في النهائي من قبل beIN SPORTS December 16, 2021 13:11 0:39 دقيقة أعلن الاتحادُ التونسي لكرةِ القدم أن الفحوصَ التي خضع لها مدافعُ نسورِ قرطاج ياسين مِرياح أكدت إصابتَهُ على مستوى الأربطةِ المتقاطعةِ للركبة. تقارير إخبارية المنتخب التونسي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة فرانك يطالب بتأجيل الجولة المقبلة من الـ"برميرليغ" 0:37 دقيقة تأجيل مباراة ليستر سيتي وتوتنهام بسبب "كوفيد-19" 0:39 دقيقة المنتخب التونسي يخسر جهود ياسين مرياح 0:43 دقيقة فريق مرسيدس يسحب استئنافه المقدم ضد تتويج فيرشتابن 1:15 دقيقة أوستن ريفز ينقذ ليكرز من كمين مافريكس 0:50 دقيقة كونتي يريد خوض المباراة أمام رين 0:54 دقيقة يورغن كلوب قلق بشأن حالات "كوفيد-19" 3:22 دقيقة تشيلسي أمام حتمية الفوز أمام إيفرتون 0:42 دقيقة الهلال يمدد عقد نجمه سالم الدّوسري 1:32 دقيقة جدارية عملاقة لميسي في مسقط رأسه