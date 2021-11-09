وأعلنت اللجنة سابقاً أن الاستاد سيحتضن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب التي ستقام نهاية نوفمبر الجاري، وسيحتضن كذلك المباراة النهائية للبطولة، وسينضم استاد البيت ثاني أكبر استادات كأس العالم قطر FIFA 2022، والذي يتسع لستين ألف متفرج إلى الملاعب الخمسة الجاهزة لاستضافة مباريات المونديال، وهي استاد خليفة الدولي واستاد الجنوب، واستاد المدينة التعليمية، واستاد أحمد بن علي، واستاد الثمامة.