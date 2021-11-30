وقال إنفانتينو في حديث لـbeIN SPORTS قبل انطلاق حفل افتتاح كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ "إن ملعب استاد البيت المونديالي هو خيالي بأتم معنى الكلمة وفريد من نوعه، وهو مثال لما سيقدمه كأس العالم وما ستقدمه بطولة كأس العرب".

وتابع: " الناس سيأتون إلى هنا وتوحدهم كرة القدم في دولة قطر. في هكذا ملاعب لا بد أن نسعد ونحيي كل من سهر على إنشاء هذا الملعب".

وأضاف: "سعيد جدا بأننا ابتكرنا فكرة بطولة كأس العرب تحت إشراف الفيفا. عندما يشرف الفيفا على هكذا بطولة فهي تجمع 150 مليون عربي يتكلمون نفس اللغة".

وعن المساندة الذي تلقاها الفيفا من دولة قطر قال إنفانتينو: "مدى المساندة التي حصلت عليها من سمو أمير دولة قطر شيء لا يصدق، لقد حصلت على المساندة من لجنة المشاريع والإرث ومن الجميع وكل من عمل على إنجاح هذه المهرجانات الكروية".

وتابع: "هم إذا وعدوا وفوا ويؤمنون بمبدأ لا للأقوال ولكن يجب أن نطبق الأفعال. عملوا بطريقة جماعية ورائعة. حسب رأيي الخاص ستكون النسخة القادمة أفضل نسخة كأس عالم".