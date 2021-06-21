وجاء في بيان نشرته اللجنة المحلية أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إلغاء مباراة الأردن وجنوب السودان.

وتابع البيان: "قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عدم إقامة المباراة التي كانت مقررة مساء اليوم بين منتخبي الأردن وجنوب السودان ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™، واحتساب نتيجة المباراة بفوز الأردن بثلاثة أهداف نظيفة ليتأهل بذلك إلى نهائيات المسابقة المقرر إقامتها نهاية العام الجاري.



وتابع: "يأتي ذلك القرار بعد أن تأكد إصابة عدد من أعضاء وفد منتخب جنوب السودان بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويستند قرار الفيفا إلى المادة (5.6) من لوائح المسابقة (القوة القاهرة)، بعد الأخذ في الاعتبار ضرورة حماية صحة وسلامة اللاعبين وجميع المشاركين في البطولة".

وأضاف: "يؤكد الفيفا على عدم تسجيل أية أعراض حادة لدى المصابين بالفيروس، والذين يتلقون حالياً الرعاية الصحية اللازمة، كما تؤكد اللجنة المحلية المنظمة توفير أفضل الخدمات الطبية المتوفرة لأعضاء البعثة وأن دولة قطر سوف تتحمل تكاليف الرعاية الطبية المقدمة لأفراد بعثة منتخب جنوب السودان".

وبعد جولتين من الفحوصات الطبية تأكدت إصابة سبعة لاعبين من منتخب جنوب السودان بالفيروس، إضافة إلى خمسة لاعبين آخرين أكدت نتائج الفحوصات احتمالية إصابتهم بالفيروس حسب وزارة الصحة العامة.



ومع تأكيد مخالطة سبعة لاعبين آخرين من منتخب جنوب السودان لزملائهم المصابين؛ يصل عدد اللاعبين الذين يخضعون حالياً للعزل إلى 19 لاعباً.

