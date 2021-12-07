إدريس فتوحي: رغم تأهلنا...المدرب طلب منا الفوز من قبل beIN SPORTS December 7, 2021 18:45 2:02 دقيقة أكد إدريس فتوحي لاعب المنتخب المغربي أن مدرب أسود الأطلس الحسين عموتة طلب من اللاعبين الفوز ضد السعودية رغم ضمان التأهل قبل الجولة الثالثة من الدور الأول لكأس العرب FIFA قطر 2021™. مقابلات المنتخب المغربي لكرة القدم منتخب السعودية إدريس فتوحي كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة مباراة الجزائر (1) ومصر (0) – التغطية الخاصة 1:02 دقيقة البواردي: اكتسبنا الخبرة من المشاركة في البطولة 3:19 دقيقة المغرب يكمل الدور الأول بتحقيق الفوز الثالث 1:27 دقيقة عدنان حمد: " أنا سعيد بهؤلاء الأبطال" 2:02 دقيقة إدريس فتوحي: رغم تأهلنا...المدرب طلب منا الفوز 1:34 دقيقة دبوب: "نتيجة لا تعكس الأداء" 6:14 دقيقة المنتخب الأردني يحجز مقعداً في ربع النهائي 2:35 دقيقة السد القطري يعين الإسباني خافي غراثيا مدربا للفريق 0:48 دقيقة نجم شيكاغو بولز يدخل الحجر الصحي 5:50 دقيقة مواجه محتدمة على التأهل بين الأردن وفلسطين