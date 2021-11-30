وجاء حفل الافتتاح رائعاً امتزج فيه التراث والأصالة العربية بالحداثة وسط عروض ضوئية خلابة للأبصار.

وشهد الحفل حضور جماهيري لافت إذ امتلأت مدرجات استاد البيت المونديالي بالجماهير التي حملت المشاعل والأضواء مما زاد من جمالية الاحتفال، وما أشعل المدرجات بالحماسة وزاد البهجة فيها أنه تم استعراض عدد من الأغاني العربية الشهيرة والتي عبرت عن جميع الأقطار العربية المختلفة.

وجاءت اللحظة الأبرز والأهم في حفل الافتتاح عندما أعلن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر افتتاح البطولة الكبرى، ثم ألقى جياني انفانتينو كلمة "باللغة العربية" رحب فيها بالجماهير الحاضرة على أرض دولة قطر.

سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعلن افتتاح بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ 🇶🇦#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/mivCHjUHGY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2021

وعقب ذلك وعلى أنغام الموسيقى الهادئة والبيانو تم استعراض الأناشيد الوطنية لجميع الدول العربية المشاركة مع تزامن عرض أعلام الدول العربية على أرض استاد البيت.

ثم انطلقت الألعاب النارية عقب ذلك ابتهاجاً واحتفالاً بافتتاح مونديال العرب.

