أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم الثلاثاء أن مدرب منتخبه الوطني، الهولندي ديك أدفوكات اعتذر عن إكمال مهمته على رأس الجهاز الفني، بعد نتائج مخيّبة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العراقي للعبة أحمد عودة زامل في بيان إن "الاتحاد وافق، اليوم (الثلاثاء)، على استقالة المدرب الهولندي أدفوكات بعد أن قدم الأخير استقالته رسمياً".

وأضاف زامل "عبّر أدفوكات عن أسفه الشديد للنتائج المخيبة لطموحِ الجماهير العراقيّة الكريمة، وله شخصياً، بعد أن كان يأمل أن يحقق المنتخب الوطني تأهلاً مباشراً إلى مونديال قطر، مؤكداً أنه سيبقى داعماً للمنتخبات العراقية".

وتأتي استقالة أدفوكات قبل أسبوع من كأس العرب FIFA قطر 2021™ التي تستضيفها الدوحة والتي قال أدفوكات قبل أيام إنه يعوّل عليها بظهور أفضل، بعدما احتلّ "أسود الرافدين" المركز ما قبل الأخير في التصفيات الآسيوية.

ويلعب العراق بكأس العرب، في المجموعة الأولى التي تضمّ قطر والبحرين وعمان.

وإذ وجه الاتحاد الشكر للمدرب الهولندي المستقيل، لفت زامل إلى أن المونتينيغري زيليكو بتروفيتش "سيكمل المهمة ليكون هو المدرب الأول للمنتخب الوطني في بطولة كأس العرب".