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كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™

مواجه محتدمة على التأهل بين الأردن وفلسطين

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يخوضُ المنتخبان الأردني والفلسطيني مواجهة قوية مساء اليوم بحثاً عن بطاقةِ التأهلِ الثانية عن المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™.

AFP

هذا وأكد عدنان حمد مدربُ المنتخب الأردني عشية َ المباراة أنه ورغمَ الصعوباتِ التي تواجهُ النشامى إلا أنهُ يثق ُفي لاعبيه. 

من جهتهِ أكد مدربُ المنتخبِ الفلسطيني مكرم دبوب أن الفدائي مُطاَلبٌ بكاملِ التركيزِ والانضباط في المباراة من أجل الفوز.

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