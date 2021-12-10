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كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™

مشاهدة مباراة قطر والإمارات في بث مباشر

السؤال عن كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة قطر والإمارات المرتقبة تأتي إجابته في الأسطر التالية.

Reuters


فرضت مباراة قطر والإمارات نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS  نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين ولدخول مسابقة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ إلى مرحلة خروج المغلوب مع الدور ربع النهائي.

ومشاهدة مباراة قطر والإمارات فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

ويأمل منتخب قطر في أن يواصل نتائجه اللافتة بعد أن أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة وتجاوز المهمة صعبة للذهاب بعيداً في البطولة التي تقام على أرضه.

مباراة قطر والإمارات - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة قطر والإمارات مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على قناة beIN SPORTS 1  في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
 
وستبث مباراة قطر والإمارات تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة قطر والإمارات أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT  اضغط هنا.

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