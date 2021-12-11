مشاهدة مباراة المغرب والجزائر في بث مباشر



فرضت مباراة المغرب والجزائر نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين ولدخول مسابقة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ إلى مرحلة خروج المغلوب مع الدور ربع النهائي.

ومشاهدة مباراة المغرب والجزائر فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

ويأمل منتخب المغرب في أن يواصل نتائجه اللافتة بعد أن أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة وتجاوز المهمة الصعبة للذهاب بعيداً في البطولة.

مباراة المغرب والجزائر - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة المغرب والجزائر مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على قناة beIN SPORTS 1 في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة المغرب والجزائر تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة المغرب والجزائر أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.