مدرب الأردن يعلن عن تشكيلته في كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™



ويأتي إعلان حمد لقائمة منتخب الأردن بعد انتهاء الموسم المحلي الخميس بتتويج الفيصلي بطلاً لكأس الأردن، بينما نال الوحدات لقب كأس السوبر والجليل لقب درع الإتحاد والرمثا لقب دوري المحترفين.



وقال حمد في فيديو مصور بثه الإتحاد الأردني لكرة القدم على موقع يوتيوب: "أبارك لكافة الأندية الأردنية الفائزة بألقاب هذا الموسم، كان موسماً استثنائياً بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا... عودة الجماهير إلى المدرجات وعودة التنافس المثير لكرة القدم الأردنية كانت شيئاً مميزاً هذا الموسم".



وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب منتخب الأردن في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب والسعودية وفلسطين.



ويستهل منتخب الأردن مشواره في البطولة في الأول كانون الأول/ديسمبر بمواجهة السعودية، ثم يلتقي مع المغرب في الرابع منه ومع فلسطين في السابع من الشهر ذاته في ختام دور المجموعات.



واستعد منتخب الأردن بقيادة عدنان حمد بسلسلة من المباريات الودية كان آخرها الشهر الماضي بمعسكر تدريبي في أوروبا شهد الفوز على كوسوفو 2-0 والخسارة أمام بيلاروسيا 0-1.



وهنا القائمة من 23 لاعباً من ضمنهم ثلاثي حراسة المرمى معتز ياسين، يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، إضافة لكل من محمد الدميري، محمد أبو حشيش، يزن العرب، مهند خير الله، عبدالله نصيب، هادي الحوراني، إحسان حداد، أحمد ثائر، محمود مرضي، أنس العوضات، رجائي عايد، ابراهيم سعاده، نور الروابدة، بهاء عبدالرحمن، ياسين البخيت، أحمد سريوة، حمزه الدردور، بهاء فيصل، علي علوان، يزن النعيمات.