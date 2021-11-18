كأس العرب FIFA قطر 2021™: رونار يؤكد أن السعودية ستلعب بالمنتخب الرديف

وتعود منافسات كأس العرب من جديد للانطلاق بعد توقف دام لأكثر من تسع سنوات، إذ تقام النسخة الجديدة في قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي "فيفا" للمرة الأولى وتستمر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال رونار في المؤتمر الصحافي الخميس "لن نشارك بالمنتخب الأول في بطولة كأس العرب. وضعنا تشكيلة من اللاعبين من مواليد 1999 وما فوق سيشاركون في بطولة كأس العرب، وسيتولى التدريب السيد لوران بونادي".

وتابع "فضلت أن أقوم بدور إشرافي على اللاعبين المشاركين في كأس العرب كي أراقبهم عن كثب وأرى مدى احترافيتهم، وسبق وأن فعلت ذلك مع المنتخب المغربي عندما شارك في كأس إفريقيا للمحليين".

وشدد "في كأس العرب سنلعب للفوز وأنا من يتحمل مسؤولية قرار اللعب بالمنتخب الرديف".

وتطرّق رونار للحديث عن مشوار المنتخب السعودي بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™، بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل في ست مباريات.

وأفاد رونار "منذ قدومي للعمل مع المنتخب السعودي دائماً أكرر أن هدفي وهدف الجميع الذي يعمل معي هو التأهل لكأس العالم FIFA قطر 2022™، حتى الآن لم ننجز مهمة التأهل للمونديال، تبقى لنا أربع مباريات".

وأضاف "أنا راض تماماً عن التشكيلة الموجودة بالمنتخب".