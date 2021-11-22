كأسٌ ساحرة توحّد العرب على أرض قطر

منذ أن ظهرت للجماهير وهي حديث وسائل الإعلام الحديث، فطلتها ساحرة، وقَسماتها تجبرك على التوقف طويلاً، والنظر إليها بافتتان، فمن لا يحلم بجلبها لأهله ليكون مفخرة شعبه وصانع أمجاده...

الناطقون بلسان الضاد سوف يتنافسون على كأس غالية على أرض قطر، من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، في ستة من استادات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

🏆هذه النسخة تحمل معان عالمية وأخرى محلية، فشكلها أقرب ما يكون إلى كأس العالم، بينما نقوشها تبرز الأحرف العربية تقتبس من قصيدة الشاعر الفلسطيني الراحل ابراهيم طوقان موطني وتموجات تحاكي طرق تجارة العرب قديماً تعلوها الكرة الأرضية وتزينها خارطة الوطن العربي.#كأس_العرب pic.twitter.com/LQwxc2ZzSk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2021

وفيما يلي يعض من مميزات كأس مونديال العرب التي وصلت إلى مطار حمد الدولي اليوم الإثنين:

- يجسد تصميم الكأس الثقافة العربية وبعض رموزها ودلالاتها، حيث ترمز الكرة التي في الأعلى، إلى البطولة وأهمية كرة القدم في العالم العربي، كما نُقشت خارطة العالم العربي بشكل بارز عليها لتمييزها عن بقية مناطق العالم، وذلك في إشارة إلى البطولة الجامعة للمنتخبات العربية.

- تحمل كأس البطولة قاعدة ذهبية صلبة تُجسّد تكاتف العرب وتعاضدهم للوقوف كالجسد الواحد في مواجهة التحديات.

- تضمن شعار البطولة حروفاً عربية من كلمة "موطني" نُحتت بطريقة فنية على الجزء السفلي من الكأس في إشارة إلى فنون الخط العربي وتكاتف العرب ووحدتهم.

- يُجمع الجزئين السفلي والعلوي للكأس الكوفية أو الغترة التي يشتهر رجال المنطقة العربية بارتدائها والتي تبدو كما لو أنها تحتضن مُجسم الكأس بتموج وانسيابية تامة، وتُحاكي تموجات هذه الكوفية طرق التجارة التي سلكها العرب قديماً بحثاً عن الرزق.

تشهد بطولة كأس العرب مشاركة 16 منتخباً، تتنافس في 32 مباراة على مدى 19 يوماً، للفوز بلقب أول نسخة من البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وتستضيف المنافسات ستة استادات مونديالية هي البيت، و974، وأحمد بن علي، والثمامة، والمدينة التعليمية، والجنوب.