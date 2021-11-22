غياب فابيو ليما عن تشكيلة الإمارات

وتلعب الإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب تونس وسوريا وموريتانيا.

واختار مارفيك التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراتين الأخيرتين أمام كوريا الجنوبية ولبنان في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وتُعدّ كأس العرب أفضل استعداد للـ"أبيض" لمبارياته المتبقية من الدور الحاسم في التصفيات والتي يستهلها باستضافة سوريا في 27 كانون الأول/يناير ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وهنا القائمة التي تضم 23 لاعبا: علي خصيف ومحمد العطاس وعلي مبخوت وعبدالله رمضان (الجزيرة) وخالد عيسى وكايو كانيدو وبندر الاحبابي (العين) ومحمد الشامسي ومحمد برغش ومحمود خميس وعبدالله حمد وإسماعيل مطر وطحنون الزعابي وخليل إبراهيم (الوحدة) وعبد العزيز هيكل ووليد عباس ومحمد جمعة (شباب الأهلي) وشاهين عبد الرحمن وماجد راشد (الشارقة) وعلي سالمين وعلي صالح (الوصل) وسيباستيان تاليابوي (النصر) ومهند سالم (الاتحاد كلباء).





