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كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™

تعادل فلسطين والسعودية يؤهل المغرب ويعزز حظوظ الأردن

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أدى تعادل فلسطين والسعودية إلى تأهل المغرب رسمياً إلى ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™، وخلط أوراق البطاقة الثانية التي اقتربت من الأردن.

Reuters

خطف منتخب السعودية تعادلاً ثميناً من فلسطين 1-1 يوم السبت في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™.

وسجّل عبد الله الحمدان هدف التعادل مع الدقيقة الواحدة والثمانين بعدما تقدمت فلسطين بهدف رائع حمل توقيع محمد باسم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+2).

وحسم هذا التعادل تأهل منتخب المغرب الذي يملك ست نقاط بشكل رسمي، بينما يوجد لدى بقية المنتخبات فرصاً مختلفة باحتلال المركز الثاني.

ويملك منتخب الأردن ثلاث نقاط في الوصافة حالياً متقدماً بفارق نقطتين عن كل من السعودية (نقطة) وفلسطين (نقطة).

وستشهد المرحلة الأخيرة مواجهة المغرب للسعودية والأردن لفلسطين.

وسيتأهل منتخب الأردن إلى ربع النهائي في حال فوزه على فلسطين بأي نتيجة أو حتى تعادله بشرط عدم فوز السعودية على المغرب.

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