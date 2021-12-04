English
العربية
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™

من قبل

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ لم تكتمل بعد رغم اقتراب تواجد معظم كبار البطولة في أول دور إقصائي.

Reuters

وستشهد المسابقة الكثير من المنافسة بعدما اتضحت بشكل نسبي بعض المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب أو ما يسمى بدور الثمانية في كأس العرب.

ما هو نظام التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب؟

وبعد أن كان منتخب قطر أول المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب ضمن كل من المنتخب المصري والمنتخب الجزائري الوصول إلى ذات الدور.


نظام التأهل الخاص بالمنتخبات التي ستتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب

ويتأهل 8 منتخبات إلى ربع نهائي كأس العرب بحسب نتائجهم في مجموعاتهم الأربع التي ضمت كل واحدة منها أربعة منتخبات، حيث سيصعد بطل ووصيف كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ويترقب عشاق الكرة العربية التعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب بشغف كبير خاصة وأن حظوظ المنافسين على اللقب بدأت تتضح مع قرب نهاية دور المجموعات.

وكان منتخب قطر هو المنتخب الوحيد الذي ضمن الصعود متصدراً من بين المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كاس العرب مع انتهاء الجولة الثانية، فيما لم تحسم الصدارة في المجموعة الرابعة بالرغم من ضمان الجزائر ومصر للتأهل.

وفيما يتعلق بصدارة ووصافة كل مجموعة فيتم حسمها بناءً على عدد النقاط التي يجمعها كل منتخب علماً أنّ القاعدة تشير إلى الفصل بفارق الأهداف كمعيار أول بين أي فريقين قد يتعادلا بالنقاط وليس المواجهات المباشرة.

 

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كاس العرب

المجموعة

أبطال المجموعات

أصحاب المركز الثاني

الأولى

قطر

لم يحسم

الثانية

الإمارات (لم تحسم الصدارة والتأهل)

لم يحسم

الثالثة

المغرب (لم يحسم الصدارة والتأهل)

لم يحسم

الرابعة

تأهل الجزائر ومصر (لم تحسم الصدارة)

تأهل الجزائر ومصر (لم يحسم المركز الثاني)

 

وبعيداً عن المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب يمكنكم دوماً التعرف على ترتيب المجموعات بشكل مباشر وعلى جدول ومواعيد المباريات مع القنوات الناقلة.

منتخب الجزائر منتخب مصر منتخب قطر كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
السابق يوسف بلايلي: نهدي الفوز لجماهي
اقرأ
يوسف بلايلي: نهدي الفوز لجماهيرنا في قطر والجزائر
التالي مصر تفوز على السودان وتتأهل إل
اقرأ
مصر تفوز على السودان وتتأهل إلى ربع النهائي رفقة الجزائر

آخر الأحداث

>