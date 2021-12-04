المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™

وستشهد المسابقة الكثير من المنافسة بعدما اتضحت بشكل نسبي بعض المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب أو ما يسمى بدور الثمانية في كأس العرب.

وبعد أن كان منتخب قطر أول المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب ضمن كل من المنتخب المصري والمنتخب الجزائري الوصول إلى ذات الدور.



نظام التأهل الخاص بالمنتخبات التي ستتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب

ويتأهل 8 منتخبات إلى ربع نهائي كأس العرب بحسب نتائجهم في مجموعاتهم الأربع التي ضمت كل واحدة منها أربعة منتخبات، حيث سيصعد بطل ووصيف كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ويترقب عشاق الكرة العربية التعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب بشغف كبير خاصة وأن حظوظ المنافسين على اللقب بدأت تتضح مع قرب نهاية دور المجموعات.

وكان منتخب قطر هو المنتخب الوحيد الذي ضمن الصعود متصدراً من بين المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كاس العرب مع انتهاء الجولة الثانية، فيما لم تحسم الصدارة في المجموعة الرابعة بالرغم من ضمان الجزائر ومصر للتأهل.

وفيما يتعلق بصدارة ووصافة كل مجموعة فيتم حسمها بناءً على عدد النقاط التي يجمعها كل منتخب علماً أنّ القاعدة تشير إلى الفصل بفارق الأهداف كمعيار أول بين أي فريقين قد يتعادلا بالنقاط وليس المواجهات المباشرة.

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كاس العرب المجموعة أبطال المجموعات أصحاب المركز الثاني الأولى قطر لم يحسم الثانية الإمارات (لم تحسم الصدارة والتأهل) لم يحسم الثالثة المغرب (لم يحسم الصدارة والتأهل) لم يحسم الرابعة تأهل الجزائر ومصر (لم تحسم الصدارة) تأهل الجزائر ومصر (لم يحسم المركز الثاني)

وبعيداً عن المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب يمكنكم دوماً التعرف على ترتيب المجموعات بشكل مباشر وعلى جدول ومواعيد المباريات مع القنوات الناقلة.