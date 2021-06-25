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بطولة أمم أوروبا 2020
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™

الكويتي بدر المطوّع "عميداً" للاعبين مع 185 مباراة دولية

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بات اللاعب الكويتي المخضرم بدر المطوع "عميداً" للاعبي كرة القدم حول العالم، بعد مشاركته أساسيا الجمعة في مباراته الدولية رقم 185 أمام البحرين، ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل إلى كأس العرب FIFA قطر 2021™ في العاصمة القطرية الدوحة.

AFP

وبهذا العدد من المباريات، تجاوز المطوّع الدولي المصري السابق أحمد حسن الذي توقّف رصيده عند 184 مباراة، بعدما كان النجم الكويتي عادله في المباراة الأخيرة لـ"الأزرق" أمام تايوان ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ وكأس آسيا 2023 في الصين، واستضافتها الكويت بنظام التجمع مطلع الشهر الحالي.

وبدأ المطوع الذي سيبلغ 37 عاماً في كانون الثاني/يناير المقبل، مسيرته الدولية في 4 أيلول/سبتمبر 2003.

ولا شك أن للمطوّع منافسين عدة، كان أبرزهم مدافع ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرخيو راموس (35 عاماً)، غير أن قرار مدرب "لا روخا" لويس إنريكي باستبعاده عن تشكيلة بطولة أمم أوروبا 2020 المقامة راهناً جمّد عداده عند 180 مباراة دولية.

لذلك، يتمثل الخطر الأساسي بالنسبة لرقم المطوع، بالبرتغالي كريستيانو رونالدو (36 عاماً) الذي يبدو أنه لا يشبع من تحطيم الأرقام القياسية مهما كان نوعها.

ويخوض رونالدو غمار المسابقة القارية وفي رصيده 178 مباراة دولية، سترتفع إلى 179 في ثمن النهائي عندما تلتقي البرتغال مع بلجيكا الأحد.

وربما يعزّز رونالدو عدّاده إذا استمر "برازيليو أوروبا" لفترة أطول في البطولة، خصوصاً وأنه لم يبد أيضاً أي رغبة في الاعتزال دولياً بعد انتهائها.

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