الكشف عن تشكيلة تونس لكأس العرب FIFA قطر 2021™

وتعود منافسات كأس العرب من جديد للانطلاق بعد توقف دام لأكثر من تسع سنوات، إذ تقام النسخة الجديدة في قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمرة الأولى في الفترة بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي و18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويخوض "نسور قرطاج" منافسات كأس العرب ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كل من الإمارات وسوريا وموريتانيا.

وفيما يلي التشكيلة :

- لحراسة المرمى: معز حسن (النادي الإفريقي)، فاروق بن مصطفى (الترجي الرياضي)، بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري)

- للدفاع: أيمن عبد النور (أم صلال القطري)، بلال العيفة (النادي الإفريقي)، منتصر الطالبي (روبن كازان الروسي)، ياسين مرياح (العين الإماراتي)، علي معلول (الأهلي المصري)، محمد أمين بن حميدة (الترجي الرياضي)، محمد دراغر (نوتنغهام فوريست الإنكليزي)، حمزة المثلوثي (الزمالك المصري).

- للوسط: محمد علي بن رمضان (الترجي الرياضي)، غيلان الشعلالي (الترجي الرياضي)، فرجاني ساسي (الدحيل القطري)، أنيس بن سليمان (بروندبي الدنماركي)، ياسين الشيخاوي (النجم الساحلي)، حنبعل المجبري (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، سعد بقير (أبها السعودي).

- للهجوم: فراس بالعربي (عجمان الإماراتي)، نعيم السليتي (الاتفاق السعودي)، يوسف المساكني (العربي القطري)، فخر الدين بن يوسف (بيراميدز المصري)، سيف الدين الجزيري (الزمالك المصري).