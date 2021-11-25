الإعلان عن قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™

ومن المتوقّع أن يُشارك ما مجموعه 368 لاعباً في البطولة التي تقام لأول مرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مع استدعاء بعض الأسماء الكبيرة التي ستتنافس في قطر لرفع الكأس في المباراة النهائية المرتقبة على استاد البيت في 18 ديسمبر/كانون الأول المُقبل.

تعرّف على القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في كأس العرب FIFA بالضغط على هذا الرابط.

وتوزّعت المنتخبات المشاركة في البطولة على أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات لكل منها، وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والعراق وعمان والبحرين.

وتتنافس في المجموعة الثانية منتخبات تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا، وفي الثالثة منتخبات المغرب والسعودية والأردن وفلسطين، وفي المجموعة الرابعة يأتي منتخبا شمال إفريقيا الجزائر ومصر، إلى جانب منتخبي لبنان والسودان.

وسيتأهل متصدرا كل مجموعة إلى ربع نهائي البطولة الذي تقام منافساته يومي 10 و11 ديسمبر، ثم مباراتي نصف النهائي في 15 ديسمبر، والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر، وقبلها في اليوم ذاته مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث.د

وتشكّل البطولة فرصة ذهبية للارتقاء بالخطط التشغيلية وجاهزية المرافق الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، قبل نحو عام على بدء منافسات النسخة الأولى من المونديال في الشرق الأوسط والعالم العربي.