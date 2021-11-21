الإعلان عن تشكيلة منتخب سوريا لكأس العرب

من قبل AFP November 21, 2021 15:49 أعلنت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم عن تشكيلة منتخب سوريا الذي سيشارك في بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ التي ستقام في قطر اعتبارا من نهاية الشهر الحالي.