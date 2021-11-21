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كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™

الإعلان عن تشكيلة منتخب سوريا لكأس العرب

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أعلنت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم عن تشكيلة منتخب سوريا الذي سيشارك في بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ التي ستقام في قطر اعتبارا من نهاية الشهر الحالي.

AFP

وضمت التشكيلة 15 لاعبا محترفا و8 محليين وهم: إبراهيم عالمة (جبلة) وطه موسى وضياء الحق (الوحدة) ومحمد ريحانية وخالد حجي عثمان (الاتحاد) وسعد احمد (الوثبة) وكامل حميشة (تشرين) وعمرو جنيات (الكرامة)  وعمر السوما (الأهلي السعودي) ومحمود مواس وفهد اليوسف (الشرطة العراقي) ومحمد عثمان (روتردام الهولندي) وخالد كردغلي (نفط الوسط العراقي) ومحمد مرمور (مسيمير القطري) واوليفر قسكو (جارفلا السويدي) ومحمود البحر ومحمد عنز (الرفاع البحريني) وفارس أرناؤوط وورد السلامة ومحمد حلاق (المنامة البحريني) ويوسف محمد (الأهلي البحريني) وثائر كروما (النجمة البحريني) ومؤيد خولي (النصر العماني).

وسيقود المنتخب السوري المدير الفني الجديد الروماني تيتا فاليرو خلفا للمدير السابق نزار محروس.

ومن المنتظر أن يصل تيتا إلى دمشق الثلاثاء القادم لتولي المهمة رسميا.

وجاءت سوريا في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الامارات وتونس وموريتانيا.
                  
                  
 

منتخب سوريا كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
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