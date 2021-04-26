الإعلان عن التصفيات المؤهلة لكأس العرب FIFA قطر 2021™

ويشارك في البطولة 23 منتخباً من المنطقة العربية، وتخوض المنتخبات 14 الأقل تصنيفاً وفق أحدث ترتيب لمنتخبات الوطنية على مستوى العالم والصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في نيسان/ أبريل الجاري، مواجهات مباشرة من مباراة واحدة لحجز سبع بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة في نهاية العام الجاري.

وتشهد التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة سبع مباريات على الشكل التالي:

عُمان (80 عالمياً) × الصومال (197)

لبنان (93) × جيبوتي (183)

الأردن (95) × جنوب السودان (169)

البحرين (99) × الكويت (148)

موريتانيا (101) × اليمن (145)

فلسطين (104) × جزر القمر (131)

ليبيا (119) × السودان (123).

وتنضم المنتخبات السبع المتأهلة من هذه المرحلة إلى تسع منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي قطر (58) الدولة المستضيفة، وتونس (26)، والجزائر (33)، والمغرب (34)، ومصر (46)، والسعودية (65)، والعراق (68)، والإمارات (73)، وسوريا (79).

وسيجري توزيع المنتخبات الستة عشر على أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول منتخبين من كل مجموعة. وتستضيف منافسات البطولة ستة من استادات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ويشارك في إجراء قرعة البطولة غداً بالحي الثقافي كتارا أربعة من أساطير الفيفا؛ وائل جمعة من مصر، ونواف التمياط من السعودية، وهيثم مصطفى من السودان، ويونس محمود من العراق، إلى جانب مانولا زوبيرا، مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وتقام قرعة بطولة كأس العرب بحضور محدود تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المقررة في قطر للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

يشار إلى أن كأس العرب FIFA قطر 2021™ تتيح الفرصة أمام منظمي بطولة كأس العالم 2022 للوقوف على جاهزية العمليات التشغيلية والمرافق المخصصة للمونديال، حيث تستضيف قطر البطولتين في شهري نوفمبر وديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية في كأس العرب في 18 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر، وهو اليوم الذي سيشهد بعدها بعام تتويج بطل النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في الوطن العربي.