الأردن يخسر مهاجمه بهاء فيصل للإصابة

وتعرض فيصل للإصابة بعد 13 دقيقة من انطلاق مباراة الأردن والمغرب التي انتهت بفوز المغرب 4-0 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ لكرة القدم.

وقال الاتحاد الأردني في بيان على موقعه الرسمي، إن الاصابة "تتطلب إجراء عملية جراحية للاعب وثم خضوعه لبرنامج تأهيل".

وانضم فيصل للثنائي محمد الدميري ويزن النعيمات اللذين تعرضا للإصابة في المباراة الأولى أمام فلسطين يوم الأربعاء الماضي.

وافتتح منتخب الأردن مشواره بكأس العرب بالفوز على السعودية 1-0، وسيلتقي مع فلسطين يوم الثلاثاء المقبل لتحديد مصيره بالتأهل إلى الدور ربع النهائي.