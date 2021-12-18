إنفانتينو يؤكد لـbeIN SPORTS استمرار كأس العرب تحت مظلة الفيفا من قبل beIN SPORTS December 18, 2021 16:21 أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو لـbeIN SPORTS استمرار كأس العرب تحت مظلة الفيفا. Reuters جياني إنفانتينو كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ السابق كأس العرب...مزيج هائل من المشا اقرأ التالي تكريم الطواقم التي عملت بشكل ا اقرأ آخر الأحداث December 18, 2021 17:16 مباراة تونس والجزائر - التغطية الخاصة December 18, 2021 17:14 تكريم الطواقم التي عملت بشكل استثنائي December 18, 2021 16:21 إنفانتينو يؤكد استمرار كأس العرب تحت مظلة الفيفا December 18, 2021 16:02 كأس العرب...مزيج هائل من المشاعر العربية الأصيلة December 18, 2021 15:44 إنفانتينو يحمل أخباراً سارةً للجماهير العربية December 18, 2021 13:53 المنتخب القطري يحرز المركز الثالث في كأس العرب December 18, 2021 10:39 رابح ماجر يشيد بالمستوى الفني لكأس العرب December 18, 2021 09:02 مباراة مميزة بين أساطير العالم وأساطير العرب December 17, 2021 20:50 منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة قطر December 17, 2021 20:43 منتخب قطر يسعى لحصد المركز الثالث