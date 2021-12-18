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كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™

إنفانتينو يؤكد لـbeIN SPORTS استمرار كأس العرب تحت مظلة الفيفا

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أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو لـbeIN SPORTS استمرار كأس العرب تحت مظلة الفيفا.

Reuters
جياني إنفانتينو كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
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