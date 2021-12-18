إنفانتينو يؤكد لـbeIN SPORTS استمرار كأس العرب تحت مظلة الفيفا

من قبل beIN SPORTS December 18, 2021 16:21 أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو لـbeIN SPORTS استمرار كأس العرب تحت مظلة الفيفا.