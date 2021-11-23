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دوري أبطال أوروبا
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™

أدفوكات يستقيل من تدريب العراق

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تقدّم الهولندي ديك أدفوكات باستقالته من تدريب منتخب العراق الأول لكرة القدم.

AFP

وغاب الفوز عن المنتخب العراقي في المباريات الـ6 التي لعبها ضمن المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، محققاً 4 نقاط من 4 تعادلات ومحتلاً المرتبة الخامسة.

وكان أدفوكات قد عُين مدرباً لأسود الرافدين في في الأول من شهر أغسطس/آب 2021 خلفاً للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش.

وتعدّ هذه الخطوة ضربةً قوية لآمال المنتخب العراقي الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العرب FIFA قطر 2021™.

ويخوض منتخب العراق منافسات "مونديال العرب" ضمن المجموعة الأولى إلى جانب قطر المضيفة وعمان والبحرين.

 

ديك إدفوكات منتخب العراق تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العرب FIFA قطر 2021™
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