أدفوكات يستقيل من تدريب العراق

وغاب الفوز عن المنتخب العراقي في المباريات الـ6 التي لعبها ضمن المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، محققاً 4 نقاط من 4 تعادلات ومحتلاً المرتبة الخامسة.

وكان أدفوكات قد عُين مدرباً لأسود الرافدين في في الأول من شهر أغسطس/آب 2021 خلفاً للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش.

وتعدّ هذه الخطوة ضربةً قوية لآمال المنتخب العراقي الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العرب FIFA قطر 2021™.

ويخوض منتخب العراق منافسات "مونديال العرب" ضمن المجموعة الأولى إلى جانب قطر المضيفة وعمان والبحرين.