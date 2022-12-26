وسجلت المباراة النهائية على قناة beIN SPORTS المفتوحة 242.8 مليون مشاهدة، حيث تُوّج المنتخب الأرجنتيني بلقب البطولة بعد فوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2. ويعادل هذا الرقم 68%، أكثر من الثلثين، من عدد السكان البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأظهر تحليل عدد المشاهدات في كل دولة ارتفاع نسبة المشاهدة في دولة قطر بشكل خاص، حيث تابع المباراة 93% من مجموع السكان البالغين في الدولة.

وشاهد المباراة 91% من إجمالي السكان البالغين في المغرب، تلتها لبنان مع 89%؛ والجزائر 79%؛ ومصر 72%. وشهدت المباراة على قناة beIN SPORTS الرسمية على YouTube عدداً تراكمياً وصل إلى 25 مليون مشاهد وبلغت ذروة المشاهدين 4.44 مليوناً خلال ضربات الترجيح.

وتعكس نسبة المشاهدة الإجمالية لجميع المباريات في المنطقة التي تغطيها مجموعة beIN، والتي تضم 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيادة بنسبة 135% مقارنة بنسخة البطولة التي أقيمت في روسيا عام 2018، والتي تولت الشبكة بث فعالياتها. بينما استقطبت المباراة النهائية لبطولة العام الحالي 88 مليون مشاهد إضافي على قنوات beIN SPORTS مقارنة بالنسخة السابقة. وشهد متوسط عدد مشاهدات كل مباراة طوال البطولة ارتفاعاً كبيراً في عام 2022 ليصل إلى 80.6 مليون، مقارنة بـ 36.2 مليوناً خلال التغطية الخاصة بنسخة 2018.

أرقام قياسية للمشاهدات

وقال محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـbeIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا أن تحطم أول نسخة تستضيفها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بطولة كأس العالم، والتي كنا أصحاب الحقوق الحصرية في بثها، الأرقام القياسية للمشاهدات في المنطقة مع أكثر من 5.4 مليار مشاهدة على مدار البطولة التي استمرت لمدة شهر، ما يعكس إقبال الجمهور في العالم العربي على متابعة فعاليات كرة القدم والبطولات المماثلة. كما نتوق إلى تقديم المزيد من البرامج المتنوعة، لنواصل إلهام المشاهدين وتثقيفهم وترفيههم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

مشاركة عربية تاريخية

وشهدت البطولة، التي تُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، مشاركة أربعة منتخبات عربية تمثل قطر، الدولة المستضيفة، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كل من تونس والمغرب من شمال أفريقيا. وسجل منتخب أسود الأطلس انتصارات مميزة وتاريخية على كل من إسبانيا والبرتغال في مراحل خروج المغلوب لتصبح المغرب أول دولة عربية وأفريقية تصل لنصف نهائي البطولة.

أرقام قياسية في نصف النهائي

وكشفت إحصائيات مجموعة beIN الإعلامية، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في 24 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تسجيل رقم قياسي في عدد المشاهدات لمباراة نصف النهائي التي خسرت فيها المغرب بطاقة العبور إلى النهائي أمام فرنسا، مع 186.1 مليون مشاهدة على قنوات beIN SPORTS. ويعادل هذا الرقم نسبة 52% من عدد السكان البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإيران. وتشير هذه الأرقام إلى أن 99% من عدد السكان البالغين في المغرب و82% في قطر و78% في الجزائر و75% في تونس و67% في لبنان و63% في السعودية شاهدوا المباراة التاريخية لمنتخب المغرب مباشرةً على قنوات beIN SPORTS.

وبلغ عدد المشاهدات لمباراة نصف النهائي الثانية بين الأرجنتين وكرواتيا 166.3 مليون في المنطقة. وتجاوز عدد المشاهدات لمباراتي نصف النهائي العدد الإجمالي لمشاهدات الدور ربع النهائي، الذي شهد متابعة 151.8 مليون مشاهد لمنتخب المغرب في انتصاره برأسية يوسف النصيري على منتخب البرتغال الذي يضم مجموعة من أبرز النجوم العالميين، مثل كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز وروبن دياز.

وسائل التواصل الاجتماعي

كما سجلت صفحات beIN SPORTS على وسائل التواصل الاجتماعي أرقاماً قياسية، حيث وصلت مشاهدات فيديوهات البطولة عبر الإنترنت إلى 1.1 مليار مقارنة بـ 121 مليون مشاهدة في عام 2018، بينما بلغ معدل مشاهدة المنشورات 5.5 مليار، ووصلت التفاعلات إلى 400 مليون (لا تشمل سناب شات)، مقارنة بـ 235 مليون مشاهدة و40 مليون تفاعل في عام 2018.

وأدت beIN SPORTS، بصفتها الناقل الرسمي للبطولة، دوراً مهماً في الترويج للبطولة التاريخية. وتؤكد إحصائيات المشاهدات الإقبال غير المسبوق من جانب عشاق كرة القدم في المنطقة على البطولة الممتدة لشهر كامل والتي تُقام للمرة الأولى في العالم العربي، حيث وفرت شبكة beIN SPORTS فرصة مشاهدة البث الأصلي للمباريات مع نخبة من المعلقين والاطلاع على آراء أفضل المحللين العالميين من خلال قنواتها السبع المخصصة للبطولة وبأربع لغات مختلفة.