

وأوضحت شبكة البث HBS Production المتعاقدة مع FIFA والمستضيفة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ أنّ هذه الجائزة جاءت تقديراً لمساهمة beIN SPORTS الكبيرة، وحرصها على المشاركة في توفير محتوى متنوع مع خيارات تعليق عديدة على المباريات ومقاطع فيديو بلغات متعددة أثناء التغطية الإعلامية للحدث الرياضي الأكبر على مستوى العالم.

وساهمت beIN بـ 204 تقرير صحفي ومقطع فيديو طوال فترة البطولة لتغطية احتفالات ومناطق المشجعين المختلفة إلى جانب عدد من المقابلات وردود الأفعال الحصرية من مجموعة من أبرز النجوم الرياضيين، بمن فيهم لوكا مودريتش، قائد المنتخب الكرواتي؛ والنجم البرازيلي رونالدينيو؛ وبيير جاسلي، سائق الفورمولا ون الفرنسي؛ وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ وأسطورتي كرة القدم رود خوليت ونايجل دي يونج. كما قدمت beIN تغطية يومية لتوقعات، ثُريا وسهيل، دبّي الباندا الصينيين الموجودين في قطر، خلال البطولة التي استمرت لمدة شهر، بما في ذلك فوز منتخب الأرجنتين على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية.



وبصفتها شريك البث الرسمي، لعبت beIN SPORTS دوراً رئيسياً في عرض البطولة التاريخية الأشهر في العالم، حيث وفرت شبكة beIN SPORTS فرصة مشاهدة البث الأصلي للمباريات مع نخبة من المعلقين والاطلاع على آراء أفضل المحللين العالميين من خلال قنواتها السبعة. وتؤكد إحصائيات المشاهدات الإقبال غير المسبوق من جانب عشاق كرة القدم في المنطقة على البطولة الممتدة لشهر كامل والتي تُقام للمرة الأولى في العالم العربي.