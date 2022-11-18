يحيى جبران: " التحضيرات أكدت جاهزية المنتخب" من قبل beIN SPORTS November 18, 2022 19:51 1:01 دقيقة قال يحيى جبران، لاعبُ المنتخب المغربي، إن التحضيرات أكدت جاهزية المنتخب من جميع الجوانب مشيراً إلى أنه يتمنى أن يظهر "أسود الأطلس" بوجهٍ يشرفُ المغرب. مقابلات المنتخب المغربي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 9:25 دقيقة المنتخب البرتغالي يصل الدوحة 2:55 دقيقة إبراهيم القاسم يتحدّث عن المنتخب السعودي 1:01 دقيقة يحيى جبران: " التحضيرات أكدت جاهزية المنتخب" 2:18 دقيقة فرجاني ساسي في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:45 دقيقة المنتخب المصري يفوز ودياً على بلجيكا 0:26 دقيقة أورساتو حكماً لمباراة افتتاح كأس العالم 1:13 دقيقة إنفانتينو يؤكد صعوبة عمل الحكام 0:26 دقيقة وصول بعثة غانا إلى دولة قطر 0:31 دقيقة وصول منتخب كوستاريكا إلى الدوحة 0:47 دقيقة فان دايك: منتخب الطواحين قادر على المنافسة