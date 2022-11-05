ويليامز فخور بمساهمته في بلوغ ويلز كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 5, 2022 17:58 1:06 دقيقة أعرب جوني ويليامز، لاعب منتخب ويلز، عن فخرِه بأن يكونَ ضمن قائمةِ المنتخب التي نَجحت في التأهُلِ إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات المنتخب الويلزي كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة مدرب الأوروغواي يشيد بمستوى فالفيردي 5:48 دقيقة بايرن ميونيخ إلى صدارة البوندسليغا مؤقتاً 1:56 دقيقة بوروتشاغا يتحدث عن حظوظ الأرجنتين في المونديال 1:06 دقيقة ويليامز فخور بمساهمته في بلوغ ويلز كأس العالم 2:59 دقيقة المواجهة الأخيرة لبيكيه على ملعب "كامب نو" 0:28 دقيقة تتويج سيدات إسبانيا بلقب بطولة العالم للبادل 0:34 دقيقة آخر التطوّرات بشأن أزمة نجم بروكلين نتس "إيرفينغ" 0:44 دقيقة الكشف عن لائحة غانا المبدئية لـ"قطر 2022™" 3:20 دقيقة مانشستر سيتي ينشد الفوز من بوابة فولهام 0:33 دقيقة تشلسي يتوقع غياب مدافعه بن تشيلويل عن كأس العالم