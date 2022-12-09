وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب البرتغالي قبل مواجهة المغرب من قبل beIN SPORTS December 9, 2022 13:21 17:26 دقيقة شاهد وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب البرتغالي قبل مواجهة نظيره المغربي في ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ يوم غدٍ السبت على استاد الثمامة. مقابلات المغرب المنتخب البرتغالي المنتخب المغربي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:38 دقيقة سيلفا يتحدث عن الخسارة أمام كرواتيا 0:22 دقيقة مباراة هولندا (0) والأرجنتين (0) – التغطية الخاصة 6:16 دقيقة كرواتيا تقصي البرازيل في كبرى مفاجآت قطر 2022™ 17:26 دقيقة المؤتمر الصحفي للمنتخب البرتغالي قبل مواجهة المغرب 30:37 دقيقة الركراكي: "سنقدم أفضل ما لدينا أمام البرتغال" 2:08 دقيقة كرواتيا تسعى للإطاحة بالبرازيل 2:05 دقيقة المنتخب البرازيلي ينشد تخطّي عقبة نظيره الكرواتي 6:20 دقيقة اجتماع هام لرابطة الأندية الأوروبية في الدوحة 2:42 دقيقة الأرجنتين جاهزة لكل السيناريوهات أمام هولندا 2:48 دقيقة هولندا تبحث عن الثأر أمام الأرجنتين